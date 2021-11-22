София, 22 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Выборы президента Болгарии в 2021-м году ознаменовались рекордно низкой явкой граждан на избирательные участки, что может свидетельствовать о разочаровании жителей страны в политике в целом и отдельных политиках в частности. Такое мнение 22 ноября в эфире Болгарского телевидения выразила заместитель исполнительного директора софийского отделения социологической компании «Alpha Research» Геновева Петрова.

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«Во втором туре всенародного голосования действующий болгарский лидер Румен Радев увеличил число своих сторонников всего на 200 тысяч человек (с 1,3 млн до 1,5 млн), тогда как его оппонент Анастас Герджиков получил лишь на 100 — 120 тысяч голосов больше, чем это было на выборах 14 ноября, — резюмировала, в частности, Г. Петрова. — В то же время многие жители страны попросту не пришли 21 ноября на соответствующие участки, найдя для этого уважительные причины».

По словам эксперта, зафиксированная Центризбиркомом Болгарии явка в 24,1% является «исторически минимальным показателем».

По предварительным данным, в ходе заключительного этапа голосования на выборах президента Болгарии за кандидатуру Р. Радева проголосовали 66,7% избирателей, за его оппонента, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова — 31,82%.