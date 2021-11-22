Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Депутат муниципального совета Кишинёва от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПАС) Роман Кожухарь и его сторонники 22 ноября вышли на акцию протеста к мэрии столицы, требуя выплат населению компенсации роста цены на газ. Об этом сообщает интернет-издание Nokta.

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По данным журналистов, протестующие скандировали лозунги: «Тяжёлая зима, большой снег! Мэр нам не помогает» и «Популизм мэра зимой не согревает». Кожухарь заявил, что акция связана с тем, что глава Кишинёва Ион Чебан не согласовал выделение компенсаций в дополнение к тем, что выделило правительство.

«Я подготовил решение, но его заблокировали. Так что оно не включено в повестку дня. Мы будем настаивать на том, чтобы проект был одобрен и внесён в повестку дня муниципального совета», — сказал депутат от ПДС журналистам.

На пресс-конференции Чебан, комментируя акцию, заявил, что он «большей глупости не видел». Мэр отметил, что подорожание газа связано с тем, что президент Молдавии Майя Санду и созданное её партией правительство заключили с Газпромом соответствующий контракт на поставку голубого топлива в республику.

«Пусть они сами придумывают решение, — сказал мэр Кишинёва. — Пусть правительство даёт деньги, а мы поддержим».

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. В результате для населения тариф на газ в текущем месяце вырос в 2,4 раза.

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