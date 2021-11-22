Москва, 22 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Переговоры лидеров России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса состоятся 23 ноября в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года

«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути оживления политического процесса по Палестине.

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