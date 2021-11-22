Красногорск, , 12:33 — REGNUM Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар покидает свой пост. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Подмосковья, это связано с переходом министра на новое место работы в федеральный НИИ.

«Максим Рымар получил предложение возглавить федеральный научно-исследовательский институт «Восход». Очень надеемся, что его деятельность уже на федеральном уровне не позволит забыть о Подмосковье. Надеемся, что лучшие практики на федеральном уровне вы найдете и они будут внедряться также на территории Московской области», — обратился к чиновнику Воробьев.

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