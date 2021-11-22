Уфа, 22 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Заслуженный и народный художник Башкирии Калитов Георгий Гайниахметович скончался в Уфе. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Марийского историко-культурного центра.

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Сообщается, что Георгий Гайниахметович ушел из жизни 21 ноября. Прощание состоится 23 ноября в 10:00 часов в музее им. Нестерова.

Калитов Георгий Гайниахметович родился 7 сентября 1952 в деревне Нижнее Иванаево Балтачевского района Башкирии в многодетной семье. В 1972 году стал выпускником художественного отделения Уфимского училища искусств, а в 1980 году окончил с отличием Уфимский институт искусств.