Новосибирск, 22 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов, в том числе 51 ребенок. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 363 человека. На ИВЛ — 56 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведён 2 923 141 тест на коронавирус.