Красноярск, 22 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 30 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 22 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители в масках

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Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 7222 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 702 носителя коронавируса, выздоровел 701 человек.