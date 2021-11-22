Варшава, , 20:57 — REGNUM Кризис на белорусско-польской границе, начавшийся из-за попыток прорыва беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана на территорию Польши, стал поводом для все более и более расширенного обсуждения. Не рискует ли Польша с увеличением числа игроков потерять собственную позицию относительно этого кризиса, рассматривает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Drang nach Osten Иван Шилов © ИА REGNUM

В Польше опасаются, что привлечение Москвы, Парижа и Берлина к разрешению ситуации с беженцами уведет в тень выставляемого до сих пор польской стороной в качестве «главного злодея» белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того. выступление по поводу кризиса российского президента Владимира Путина содержит предложение поменять сам ракурс подхода к разрешению ситуации. Российский президент предложил рассмотреть возможности решения между Белоруссией и Германией, вынеся Польшу «за скобки». При этом мнения в политических верхах самой Германии разделились. Чья позиция может взять верх? Читайте статью Станислава Стремидловского

Интересы ЕС, США и России сегодня завязаны на белорусско-польской границе