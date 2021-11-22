Ульяновск, 22 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв пандемии коронавируса. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По информации на 22 ноября, от осложнений, вызванных ковидом, в Ульяновской области скончались 3256 пациентов. Из них за последние сутки умерли 15 ковидных больных.

Отметим, что за последние две недели в регионе ежедневно умирали от шести до 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что в Ульяновской области усилили работу по дезинфекции общественного транспорта. Обрабатываются не только салоны, но и билетные кассы. Власти заявляют, что данную работу должны проводить специализированные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано более 1,46 млн тестов на SARS-CoV-2. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 21 290 человек.