Новосибирск, 22 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 ноября, за прошедшие сутки был выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 399 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 72, 66, 83, 73, 68 лет и двое мужчин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 72, 89, 66, 69, 70 лет и две женщины в возрасте 64 лет. Всего в регионе умерли 3679 человек», — уточнил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 79 558 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8201 ребенка; 56 607 пациентов выздоровели (+61 за сутки).