Махачкала, 22 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 205 человек. Это наибольший показатель суточного прироста за последние три месяца. Последний раз такие цифры по числу заболевших в республике фиксировались в августе 2021 года, сообщили 22 ноября в федеральном оперативном штабе.

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За все время пандемии коронавируса в Дагестане стали носителями инфекции всего 59 776 человек. Из них смогли справиться с болезнью 55 033 пациента, в том числе 162 человека — выписаны в связи с выздоровлением за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 2885 жителей Дагестана. За последние сутки зафиксировано две смерти больных с COVID-19.

По данным оперштаба на 19 ноября, в Дагестане привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 631 175 человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 23,5%.