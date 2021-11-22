Москва, 22 ноября 2021, 12:16 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, президент России Владимир Путин поздравил поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с днём рождения. Ему исполнилось 93 года, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что песни Добронравова, созданные в блистательном союзе с Александрой Пахмутовой и с другими замечательными композиторами являются достоянием отечественной культуры.
«Вы и ваше творчество завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь граждан», — отметил Путин и пожелал поэту здоровья и неиссякаемого вдохновения.
ИА REGNUM ранее сообщало, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов живут в браке с 1956 года.
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