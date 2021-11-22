Красноярск, , 12:14 — REGNUM В Красноярске усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Ветер cjohnson7 from Rochester, Minnesota

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. Также прогнозируется гололедица на дорогах.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края 22 ноября ожидается очень сильный юго-восточный ветер.

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