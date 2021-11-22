Красноярск, 22 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Красноярске усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. Также прогнозируется гололедица на дорогах.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края 22 ноября ожидается очень сильный юго-восточный ветер.