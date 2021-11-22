Чебоксары, 22 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии число вновь подтверждаемых случаев заражения коронавирусом остаётся в пределах 160 — 180 в сутки, при этом летальные исходы продолжаются. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 22 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 169 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на один больше, чем было сутками ранее. За последние две недели суточное число выявляемых случаев снизилось со 182 человек.

Всего в республике лабораторно подтверждено 41 687 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 36 421 ковидный больной, что составляет 87,37% от числа заразившихся, из них за последние сутки вылечились 154 пациента.

Число жертв пандемии продолжает расти. Всего скончались 3154 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли 19 жителей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике проходит акция «Спасибо, медики», цель которой — поддержать медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее сотрудники госжилинспекции Чувашии передали в врачам «красной зоны» пироги и чайные наборы.