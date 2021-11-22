Ярославль, 22 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославле принадлежащее городским властям АО «Центр» (Центральный рынок) лишилось части своих помещений по инвестиционному соглашению с частной компаний. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молочный павильон и кафе

Речь идёт об очень привлекательном имуществе по улице Андропова в самом центре города. По условиям соглашения частная компания должна была вложить около 27 млн рублей в улучшение имущества Центрального рынка, а взамен получить помещения общей площадью 480,9 квадратных метров.

Само инвестиционное соглашение было заключено осенью 2020 года посредством конкурса, объявленного в августе того же года. Информация о конкурсе размещена на торговой площадке. АО «Центр» предлагал инвестору получить в собственность помещения на Нахимсона 6/11 (молочный павильон), бывшее кафе, расположенное по тому же адресу и частично по Нахимсона 13 (площадь 10,6,10 и 46,8 кв.м.), а также нежилые помещения первого и второго этажа по адресам Нахимсона 13, 15 и 17 (47,2, 111,8, 10,8, 39,9 кв.м.).

Здания по улице Андропова

Директор АО «Центр» объяснил необходимость заключения инвестсоглашения пожаром в кафе и молочном павильоне, который произошёл в 2020 году.

«Там был пожар у нас, помещение внутри выгорело. «Молочники» переехали в основное здание, мы не потеряли аренду. Кроме того, у нас в сезон по пять раз взрывались сети — тепло, вода и так далее. У нас разработано было короткое инвестсоглашение. За 28 миллионов инвестор забирает павильон, делает надстройку — второй этаж. А нам дают 28 миллионов за которые мы ремонт делаем, сети меняем», — рассказал директор АО «Центр» Михаил Писарец.

Необходимость надстройки второго этажа над молочным павильоном Писарец объяснил непривлекательным внешним видом здания. По условиям соглашения надстроенный второй этаж также должен отойти инвестору.

Через молочный павильон покупатели раньше могли попасть на сам Центральный рынок. Лишившись этого входа, рынок терял часть трафика. Чтобы этого не произошло, соглашение предусматривало организацию нового входа с улицы Андропова, 15.

Конкурсная документация Место нового входа на Центральный рынок

Там находится лаборатория рынка, которую на деньги инвестора нужно было перенести. Окно нужно было превратить в дверь. Одновременно планировалось отремонтировать фасады домов по Андропова 13 и 15. Поскольку здание на Андропова 13 является выявленным памятником «Лавки Салова», для ремонта фасадов его нужно было внести в реестр объектов культурного наследия. Эта обязанность ложилась на инвестора.

Также на средства инвестора нужно было провести реконструкцию теплоузла на Андропова 15 и 17, капитальный ремонт сетей на Нахимсона 6/11, разработка графической концепции развития ярмарки и установку систем видеонаблюдения Центрального рынка с функцией распознавания лиц.

Вывеска Центрального рынка

Выбор инвестора проходил в виде конкурса. На него поступила единственная заявка — от ООО «Галерея», зарегистрированного в Ярославле. Как следует из документов, опубликованных на торговой площадке, из-за отсутствия других заявок конкурс был признан несостоявшимся. Однако, по словам Михаила Писарца, соглашение в итоге было заключено.

Как можно увидеть, большая часть работ, необходимых по инвестсоглашению, выполняется в отношении тех помещений, который инвестор получает в собственность.

Например, в реконструкцию молочного павильона ООО «Галерея» (согласно поданной на конкурс заявке, текст самого соглашения не опубликован в открытом доступе) обязывалось вложить 13 миллионов. Ремонт фасадов зданий на Андропова — 5,6 млн. Иначе говоря, 18,6 млн из 27,6 инвестор по условиям соглашения должен был вложить в улучшение имущества, которое полностью или частично переходило ему в собственность.

Молочный павильон и кафе, бывший вход на Центральный рынок

Что же получал рынок? Устройство нового входа с реконструкцией здания должна была обойтись в 4,2 млн рублей. Реконструкция теплоузла — 2,8 млн. Разработка концепции развития ярмарки — 300 тысяч. Сумма вложений в систему видеонаблюдения в документах не указана.

Срок исполнения соглашения составлял три года. По ряду позиций срок был обозначен в 6 месяцев. Это ремонт фасадов, обустройство нового входа и включение здания в реестр ОКН. На месте корреспондент ИА REGNUM увидел, что спустя год ремонт фасадов не выполнен. Новый вход на рынок не появился. Второй этаж над молочным павильоном также не построен.

Срок исполнения соглашения ещё не истёк, но часть помещений уже перешла в собственность инвестора. Сейчас помещения бывшего молочного павильона и кафе (площадью 271 кв. м.) некий новый собственник продаёт за 53 миллиона рублей. Объявление об этом размещено на сайте «Авито» от лица агентства недвижимости. Кроме того, на самом молочном павильоне и здании кафе висят объявления о сдаче в аренду.

По словам директора АО «Центр», речь о перепродаже помещений не идёт. Якобы таким образом инвестор ищет соинвестора для продолжения работ. Отсутствие нового входа и ремонта фасадов Михаил Писарец объясняет затянувшимися согласованиями. По его словам, указанный в соглашении срок в 6 месяцев — это срок с начала работ, а не с момента заключения инвестсоглашения.

Как говорит Писарец, ремонт теплосетей рынка и разработка «графической концепции ярмарки» были нужны для привлечения генерального инвестора, который купит весь рынок, пообещав его полностью реконструировать.

Такая версия выглядит крайне сомнительной. Неясно, что мешало «Центру» самому отремонтировать теплоузел в 2020 году. Ведь прибыль предприятия, по словам самого Писарца (данные портала «Ярновости»), за 2019 год составила 32,5 млн рублей. Кроме того, рынок мог сам продать помещения и распорядиться вырученными деньгами. Коммерческая недвижимость на улице Андропова является высоколиквидной, найти объекты в этом месте дешевле 100 тыс рублей за квадратный метр невозможно (а агентство недвижимости продаёт молочный павильон по цене 195 тыс за квадратный метр). Даже при средней цене в 100 тысяч Центральный рынок мог получить за эти помещения куда больше обозначенной в соглашении сумме.

Пока что ситуация очень напоминает скандально известную сделку муниципального АО «Яргорэлектротранс» по отчуждению троллейбусного депо на Городском валу, которое было отдано под застройку взамен на новую подстанцию, разработку проекта школы (не выполнен до сих пор) и обещания купить новые троллейбусы (их тоже нет).

В этом случае рынок лишается помещений на первой линии улицы Андропова, получая взамен ремонт теплоузла, систему видеонаблюдения и обещания ремонта фасадов. Особенно странно это выглядит с учётом перспективы продажи всего рынка. Пока что ситуация выглядит как попытка продажи за бесценок имущества фактически муниципального предприятия. Обратить на неё внимание стоит как минимум коллегам Михаила Писарца — депутатам муниципалитета Ярославля.