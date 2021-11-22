Рамалла , 22 ноября 2021, 12:09 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути оживления политического процесса по Палестине. Об этом он заявил в преддверии визита в Москву.
Он добавил, что в ходе встречи с главой российского государства он намерен «посоветоваться» с Путиным и проинформировать его о последних событиях в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти РФ готовы содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной.
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