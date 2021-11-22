Рамалла , 22 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным пути оживления политического процесса по Палестине. Об этом он заявил в преддверии визита в Москву.

U.S. Department of State Махмуд Аббас

«В ходе визита будут обсуждены пути оживления политического процесса, — сказал Аббас в интервью РИА Новости. — Мы ранее заявляли о своем желании провести международную мирную конференцию под эгидой ближневосточного квартета в соответствии с международными резолюциями, в связи с чем мы уверены в российской поддержке наших усилий в этом направлении».

Он добавил, что в ходе встречи с главой российского государства он намерен «посоветоваться» с Путиным и проинформировать его о последних событиях в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти РФ готовы содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной.

Читайте также: Лавров: Россия готова содействовать диалогу между Израилем и Палестиной