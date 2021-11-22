Таллин, , 18:02 — REGNUM Сообщение о политических консультациях, которые совместно провели министерства иностранных дел России и Эстонии, может вызвать недоумение, если учесть открыто недружественную позицию, которую занимает Эстония по отношению к России. О том, изменения позиции Эстонии требуются прежде, чем речь могла бы идти о каких-либо плодотворных совместных консультациях, рассказывает автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по недавнему высказыванию спикера эстонского парламента Хенна Пыллауса, Эстония не собирается отказываться от определения собственных границ в рамках Тартусского мирного договора 1920 года, а, значит, продолжает претендовать на части территорий Ленинградской и Псковской областей. Казалось бы, эти вопросы были решены в 2005 году, когда Россия и Эстония подписали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств. Но возвращение к риторике территориальных претензий и давление на русское население в своей стране свидетельствуют, что российские попытки проявить дружелюбие (зачастую совершенно неуместное) на переговорах с Эстонией себя не оправдывают. Так какой дипломатический язык требуется для того, чтобы ввести Таллин в разумные, во всех смыслах, границы? Читайте статью Михаила Демурина

Недомыслие или желание «улучшать отношения»? О договоре с Эстонией