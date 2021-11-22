Таллин, 22 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Сообщение о политических консультациях, которые совместно провели министерства иностранных дел России и Эстонии, может вызвать недоумение, если учесть открыто недружественную позицию, которую занимает Эстония по отношению к России. О том, что изменения позиции Эстонии требуются прежде, чем речь могла бы идти о каких-либо плодотворных совместных консультациях, рассказывает автор ИА REGNUMМихаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Судя по недавнему высказыванию спикера эстонского парламента Хенна Пыллауса, Эстония не собирается отказываться от определения собственных границ в рамках Тартусского мирного договора 1920 года, а значит, продолжает претендовать на части территорий Ленинградской и Псковской областей. Казалось бы, эти вопросы были решены в 2005 году, когда Россия и Эстония подписали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств. Но возвращение к риторике территориальных претензий и давление на русское население в своей стране свидетельствуют, что российские попытки проявить дружелюбие (зачастую совершенно неуместное) на переговорах с Эстонией себя не оправдывают. Так какой дипломатический язык требуется для того, чтобы ввести Таллин в разумные во всех смыслах границы? Читайте статью Михаила Демурина

Недомыслие или желание «улучшать отношения»? О договоре с Эстонией