В Краснодарском крае за сутки умерли 66 ковид-пациентов
Краснодар, 22 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвержден 991 новый случай заражения коронавирусом, среди новых пациентов — 93 ребёнка, об этом 22 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 989 новых случаях заражения, рекордные 997 случаев были подтверждены 20 ноября.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 92 814 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 099 человек. Скончались 8525 пациентов с коронавирусом, в том числе за сутки — 66 человек.
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В больницах региона остаются 5676 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 3029 человек с подтверждённым диагнозом. На ИВЛ находятся 102 пациента, ещё шесть — на ЭКМО.