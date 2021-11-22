Улан-Удэ, 22 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ за половину ноября на посыпку дорог ушло рекордное количество песка — более 6 тыс. тонн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, это больше прежнего рекорда за целый месяц в ноябре 2016 года.

Администрация Улан-Удэ Уборка снега в Улан-Удэ

Это связано с тем, что в ночь на 17 ноября в Улан-Удэ выпало 7 мм осадков или 70% от месячной нормы.

«С этого момента коммунальные службы очищают дороги от огромного количества снега. В ночное время работает большая техника, а днем уборщики очищают остановки и тротуары», — отметили в мэрии.

По словам директора «Комбината по благоустройству» города Владимира Соснина, спецтехника работает по ночам, поскольку в это время дороги свободные. При работе днём возникали пробки, из-за чего разгневанные водители конфликтовали с водителями.

«Часто даже доходило до рукопашных боев водителей с нашими сотрудниками. Приняли решение основную работу вести ночью тогда, когда техника наиболее эффективна», — отметил директор.