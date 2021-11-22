Нововаршавский район, Омская область, 22 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Омской области предстанет перед судом бывшая глава сельского поселения. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в региональном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Черлакского сельского поселения Нововаршавского района завершено. Она обвиняется в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2019 — 2020 годах чиновница незаконно распорядилась принять на работу троих граждан. Фактически они работу не выполняли, а начисленные им деньги (более 36 тысяч рублей) глава сельского поселения присвоила. Она потратила их на личные нужды и на оплату штрафов, наложенных на неё ГИБДД за неубранный снег.

Также обвиняемая освободила односельчанина от назначенного судом наказания в виде обязательных работ. Она предложила ему купить для администрации триммер. После приобретения триммера чиновница подписала необходимые документы об отбытии наказания и направила их в инспекцию.

Уголовное дело направлено в Нововаршавский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальника костромской исправительной колонии общего режима №2 осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток.

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