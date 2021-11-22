Новосибирск, 22 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области сохраняются высокие темпы массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном совещании сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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По его словам, поставки вакцины в регион идут стабильно. Всего поступило 1 млн 334 тыс. 575 комплектов доз вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 104 тыс. 714 жителей области, завершили курс вакцинации 906 тыс. 222 человека.

За последнюю неделю без учёта выходных дней привито 88 тысяч 522 человека.

В распоряжении минздрава сегодня находится 224 тыс. 515 доз.