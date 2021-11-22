Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Свердловской области противники системы QR-кодов намерены обжаловать отказ облсуда в её отмене. Об этом пишут СМИ.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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По данным Накануне.Ru, также граждане намерены настаивать на рассмотрении их иска Конституционным судом РФ. По мнению истцов, отказ облсуда был вынесен с «массой процессуальных нарушений».

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует на Среднем Урале с конца октября. Ранее облсуд отказался удовлетворить иск её противников.