Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Поток посетителей Государственного музея-заповедника «Царское Село» в Пушкине сократился в 2,4 раза по сравнению с допандемийным годом. Об этом сообщила 22 ноября директор ГМЗ Ольга Таратынова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова

Музей-заповедник в целом (Екатерининский дворец, парк и павильоны) в активный сезон с мая по октябрь 2019 года посетили 3 млн 991 тыс. человек. За этот же период в 2020 году посетителей было в 5,5 раза меньше, всего 719 тыс. человек, а в 2021 году — 1 млн 689 тыс., это в 2,4 меньше, чем в 2019 году, но в 2,3 больше, чем в 2020 году.

Детально отражает ситуацию и статистика за осенние два месяца. Так, например в 2019 году музей посетили 228 тыс. человек в октябре — ноябре, в 2020 году — 51 тыс., а в 2021 году музей за те же месяцы посетили 78,5 тыс. человек, что в 2,9 раза меньше, чем за осенние месяцы в период до пандемии.

Помимо снижения общего потока посетителей Ольга Таратынова отметила также отсутствие иностранных туристов. Это сказалось не только на потоке посетителей, но и в финансовом плане, поскольку билет для иностранцев стоит на 30% дороже. Если для жителей России входной билет стоит 700 рублей, то для гостей страны билет обходится в 1000 рублей.