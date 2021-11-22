Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 2215 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на 281 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 22 ноября в оперштабе. Суточная выявляемость коронавируса в регионе снижается третий день подряд.

Rosminzdrav.ru Медик в защитном костюме

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего за время пандемии в Северной столице выявили 773 348 случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 701 740 человек, в том числе 1073 пациента выписаны за последние сутки.

От COVID-19 как основной причины смерти скончались в Петербурге 25 653 человека, в том числе 77 летальных случаев зафиксировано за 21 ноября. Это на три случая больше, чем сутками ранее. Показатель смертности от ковида в Петербурге — 479,3 случая на 100 тыс. населения. Это по-прежнему самый высокий уровень среди регионов РФ.