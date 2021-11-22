Брянск, 22 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Брянской области 22 ноября подтверждено 403 случая заражения коронавирусом, что на 17 меньше, чем выявлено сутками ранее. В целом инфекцию обнаружили уже у 87 тысяч жителей. Выздоровели ещё 359 пациентов, скончались от осложнений 12 человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 038 граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 87 094 носителя инфекции. Справились с заражением 78 120 человек, скончались 2 154 пациента. За сутки лаборатории проверили 4 799 тестов, всего выполнено 1 076 598 исследований на коронавирус.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Брянской области получили 468 447 человек.