Салехард, 22 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 22 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 141 случай.

Всего с начала пандемии на 22 ноября на Ямале выявлено 57 370 заражений коронавирусом. Выздоровели 52 037 человек, 831 пациент с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).