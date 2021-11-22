Якутск, 22 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Оперативный штаб Якутии ужесточил требования к выявлению коронавируса в республике. Теперь ПЦР-тесты обяжут сдавать всех сотрудников, если в коллективе кто-то заболел COVID-19, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При выявлении заболевшего в коллективе, в группе детей в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Кроме того, тестировать на ковид будут тех, кто заболел и имеет признаки острых респираторных заболеваний», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Она выразила надежду, что эта мера вкупе с введением QR-кодов будет результативной. Помимо этого, в регионе продолжают активно прививать от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии выявлено 275 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 276), за выходные дни от инфекции погибли ещё 22 человека. В столице региона и шести районах сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса.