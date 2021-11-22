В Якутии ввели обязательные ПЦР-тесты для коллег тех, кто заболел COVID-19
Якутск, 22 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Оперативный штаб Якутии ужесточил требования к выявлению коронавируса в республике. Теперь ПЦР-тесты обяжут сдавать всех сотрудников, если в коллективе кто-то заболел COVID-19, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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Она выразила надежду, что эта мера вкупе с введением QR-кодов будет результативной. Помимо этого, в регионе продолжают активно прививать от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии выявлено 275 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 276), за выходные дни от инфекции погибли ещё 22 человека. В столице региона и шести районах сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса.