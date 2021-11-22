Москва, , 18:02 — REGNUM Если делать выводы только из речей, которые произносят депутаты российской Госдумы по поводу своей напряженной работы над бюджетом страны, то создастся впечатление, что труда вложено много и «достижения есть». Соответствуют ли эти слова реальном делам, разбирался обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Задним числом приписывать себе и коллегам по депутатскому цеху какие-то достижения просто, если их не с чем сравнить. Лучше всего было бы оглашать планы борьбы за тот или иной бюджетный показатель, а потом уже заслуженно гордиться или говорить о собственных недоработках. К сожалению, пока о такой схеме работы депутатов приходится только мечтать, ведь законотворческая деятельность депутатов оказывается позади действий министерств, осуществляющих экономический прогноз и верстку бюджета. Конечно, депутаты Госдумы могли бы осуществлять важную функцию проверки полученного правительством результата. Но пока получается, что до того, чтобы профессионально заглянуть в будущее страны и разобраться с проблемами в реализации программ развития, у депутатов руки не доходят. Читайте статью Андрея Маленького

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