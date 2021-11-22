Москва, 22 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался 1241 человек. Об этом 22 ноября сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию пандемии.

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Днём ранее заболевание унесло жизни 1252 человек. Всего в России с начала пандемии умерли от ковида, согласно официальным данным, 265 336 человек.

В Москве коронавирусная инфекция стала причиной смерти 94 человек, в Санкт-Петербурге — 77, в Подмосковье — 68.

За сутки выздоровели более 28,7 тыс. заболевших.