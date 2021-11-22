Владикавказ, 22 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии скончался известный северокавказский кинематографист, режиссер и сценарист Рафаэль Гаспарянц. Его жизнь оборвалась в возрасте 77 лет. Причиной стали последствия заражения коронавирусом.

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Рафаэль Гаспарянц был легендой и наставником для многих творческих деятелей на Северном Кавказе. Он снял свыше 70 документальных и 12 игровых картин, за что был удостоен многочисленных высоких наград. Рафаэль Гаспарянц — заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана, народный артист РСО-Алании, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова и Государственной премии Республики Дагестан.

«Не будем плакать по поводу того, что было, будем оптимистами. Я думаю, что все-таки с нами или без нас, это дело получит продолжение, потому что у нас благодатная почва для развития кинопроизводства», — приводит слова мастера ГТРК «Алания», в которой он работал с 1968 года.

Соболезнования родным и близким Рафаэля Гаспарянца выразили представители органов власти республики, его коллеги по цеху, жители региона.