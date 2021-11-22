Новосибирск, 22 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области на минувшей неделе впервые за последние два месяца было зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 — на 0,6%. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании с членами правительства региона сегодня, 22 ноября, подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся напряжённой, Новосибирская область вышла на хорошие темпы вакцинирования.

«На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учётом хорошо идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями. Прошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов с 50 до 70% в объектах культуры, физкультуры и спорта», — сказал Травников.

При этом контроль входных QR-кодов и ПЦР-тестов остаётся обязательным.