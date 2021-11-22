Москва, 22 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В 2021 году ВВП России может достичь роста в 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Investprofit.info ВВП России

«Нынешняя динамика [российской экономики] обусловлена эффектом базы 2020 года и хорошей конъюнктурой сырьевых рынков, — сказал он. — Так, цены на нефть намного выше самых смелых прогнозов прошлого года. Если не случится серьезных внешних шоков, в 2021 году вполне возможно достижение 4% темпов роста ВВП РФ. А вот относительно перспектив роста национального ВВП в 2022 году пока преобладают осторожные оценки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году у РФ будет меньше возможностей для экономического роста.