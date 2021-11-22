По факту гибели двух человек в жилом доме в Башкирии возбудили дело
Уфа, 22 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Уголовное дело после гибели ребенка и его отца в результате пожара в жилом доме возбудили в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщается, что ночью 22 ноября в Стерлитамаке загорелся двухэтажный частный жилой дом на улице Демократическая.
По версии следствия, во время возгорания в доме находились отец и трое детей 12-и, 14-и и пяти лет.
«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела 12-летнего ребенка и его отца. Брату и сестре погибшего мальчика удалось спастись. Мать находилась на работе в ночную смену», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинение смерти по неосторожности.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
«Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управлении республики», — сообщает пресс-службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одного из детей спас сосед.