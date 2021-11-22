Москва, 22 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов работает над созданием платформы для маркировки токсичного контента в Сети. Об этом он рассказал изданию «Ведомости» 22 ноября.

Pixabay.com Токсичная зона

По словам Ашманова, концепция создания «каталога токсичного контента» пришла ему в ходе работы по поиску в интернете контента о «скулшутерах» и «суицидниках». Как отмечает Ашманов, реестр токсичного контента поможет бороться с «серой зоной», — информацией и ресурсами, вовлекающих людей в «запрещённую деятельность».

Ашманов относит к токсичному списку информацию о насилии, опасности прививок, а также радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. По словам автора, он планирует представить свою работу президенту России Владимиру Путину на ближайшей с ним встрече.

Добавим, что Игорь Ашманов для исполнения идеи своей концепции предлагает подписать соглашение по противодействию запрещённому контенту в интернете. Среди участников меморандума он указывает интернет-компании «Яндекс», VK, Rambler, Rutube и другие — их пресс-службы пока никак не прокомментировали данное предложение.