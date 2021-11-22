Пермь, 22 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Перми открыли первый в регионе технопарк педагогических компетенций «Кванториум». Он появился на базе корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщает портал permkrai.ru.

.permkrai.ru Технопарк «Кванториум»

«Для педагогических вузов Кванториум абсолютно новое, уникальное пространство, которое позволит перестроить образовательный процесс и учебный план для студентов и школьников. Например, дети из Дома научной коллаборации и психолого-педагогических классов тоже будут обучаться на новом оборудовании, будут организованы профориентационные экскурсии по технопарку», — сказал ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Методики и технологии на современном оборудовании по обновленной учебной программе будут изучать свыше 500 студентов. Кроме того, педагогический «Кванториум» предназначен также для развития новых компетенций у учителей. В ближайшее время для 30 педагогов пройдут курсы повышения квалификации.

В технопарке оборудованы две учебных лаборатории естественно-научной и технологической направленностей, медиалаборатория для записи вебинаров и презентационного контента, зона для проектной деятельности и коворкинга. В центр поставлены лазерный станок, микроскопы, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, конструкторы, манипуляторы и другое оборудование. В декабре 2021 года планируют открыть еще две лаборатории — психологической и педагогической направленности.