Москва, 22 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Обращение к Александру Лукашенко и сам факт разговора между ним и канцлером Германии Ангелой Меркель не говорит о признании легитимности белорусского президента со стороны Германии и ЕС. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Конечно, это показательно и не случайно, что в официальном сообщении пресс-секретаря Штеффена Зайберта о звонке Ангелы Меркель Александру Лукашенко в отношении Лукашенко применена формулировка «господин», а не «президент», в то время, как Меркель названа «бундесканцлерин», — заявил эксперт.

«И это смотрится несколько смешно, хотя именно Ангела Меркель де-юре уже не канцлер, после того, как недавно она получила официальное извещение из рук президента ФРГ Вальтера Штайнмайера об отставке», — отметил Борисов.

«Сейчас она лишь исполняет временно обязанности», — пояснил политолог.

«Лукашенко де-факто — президент. Как его не называй, а вся фактическая власть в республике у него», — подчеркнул эксперт.

«Но в любом случае, посыл понятен: официальный Берлин хотел подчеркнуть, что сам факт телефонного звонка это не официальное признание, а просто прагматичный шаг, который Меркель предприняла с подачи президента РФ Владимира Путина. Ведь звонок из Берлина в офис Лукашенко состоялся сразу после разговора Ангелы Меркель с Владимиром Путиным», — заключил Борисов.

Напомним, что на границе Польши и Белоруссии разразился миграционный кризис, вызванный прибытием в страну большого количества мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в Германию. Кризис привёл к столкновениям мигрантов с польскими пограничниками и сотрудниками полиции, в политической плоскости — к просьбам и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко.