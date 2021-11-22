Лакинск, Владимирская область, 22 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту обрушения пешеходного перехода в городе Лакинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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20 ноября около 13:30 на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лакинске произошло частичное обрушение конструкции пешеходного перехода. Переход упал после того, как его задел грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз по маршруту Сызрань — Санкт-Петербург. Движение на данном участке из-за ДТП было парализовано, но его восстановили в тот же день.

Прокуратура и полиция выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают размер причиненного ущерба. Будет дана оценка законности выдачи специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза и формирования маршрута передвижения. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.