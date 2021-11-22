Иркутск, 22 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Росрыболовство усомнилось в целесообразности и рентабельности проекта по разведению рыбы у берегов Байкала. Об этом 22 ноября со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Иркутской области Павла Матрунчика сообщает канал «Город Братск».

Волкова Елена Рыба

«По вопросу возможности развития аквакультуры на территории БЦБК Росрыболовство уведомило правительство Иркутской области о том, что рассмотрение данного вопроса преждевременно. Учитывая природно-климатические условия региона, значительные объемы требуемых инвестиций по применению системы установок замкнутого водоснабжения для выращивания ценных пород рыб, перспективы рентабельности оцениваются как низкие» — пояснил чиновник.

Также, по его словам, Росрыболовство отметило, что при разведении на площадке БЦБК видов рыб, не характерных для Байкала, в случае ЧС техногенного или природного характера в озеро могут попасть не свойственные экосистеме представители фауны.

Ранее власти Приангарья предлагали Росрыболовству развивать аквакультуру на промплощадке бывшего БЦБК. О том, что совместными усилиями чиновников и учёных удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации близ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где за годы работы предприятия скопилось огромное количество опасных отходов, которые могут попасть в Байкал, было сказано на днях в ходе заседания, которое провела заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

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