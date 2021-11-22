Москва, 22 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В России пока не сформировалась культура накопления на дополнительное пенсионное обеспечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что лишь только каждый 16-й житель России откладывает деньги на пенсию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Иллюзий и надежд на существенный качественный рост суммы государственных пенсионных выплат быть не должно, — сказал Ордов. — Спасение утопающего стало делом самого утопающего, хотя надо отдавать себе отчет, что если медианный уровень ежемесячной оплаты труда за 2020 год оценен в 32 422 рублей, то средняя величина пенсии составляла 16 789 руб., а это более 50% от медианного уровня зарплаты. Таким образом, половина жителей РФ будет получать и получает пенсию на уровне не менее 50% собственной заработной платы, что вполне соответствует европейскому уровню данного коэффициента замещения».

Как подчеркнул Ордов, в России пока не сформирована культура накопления на дополнительное пенсионное обеспечение.

«Очень многие считают, что государство подумает за них. Но жизнь показывает, что для людей с высоким уровнем оплаты труда отсутствие стратегии пенсионных накоплений и сбережений становится неприятным сюрпризом при достижении пенсионного возраста. Но изменить ничего уже не получится, так как «финансовый поезд» уже безвозвратно уехал, — сказал Ордов. — С другой стороны, у нас пока только формируются инструменты, нацеленные на схемы формирования добровольных пенсионных сбережений. Доверие к этим инструментам требует проверки временем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28% опрошенных жителей РФ заявили, что намерены по достижении пенсионного возраста работать и жить на зарплату.