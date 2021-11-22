Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске из-за предстоящего мощного циклона 23 ноября будут закрыты школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии островной столицы.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

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Принято решение полностью отменить занятия для учащихся начальных классов в первую и вторую смены.

Для учеников 5−11 классов 23 ноября уроки пройдут в дистанционном формате.

Планируется, что детские сады будут работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с возможным ухудшением погоды в Южно-Курильском и Курильском районах Сахалина.