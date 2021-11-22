София, 22 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Одним из первых зарубежных рабочих визитов Румена Радева в качестве вновь избранного президента Болгарии может стать его поездка в Крым. Об этом 22 ноября в эфире Болгарского телевидения заявила сопредседатель общественного комитета в поддержку действующего главы Болгарии, известный софийский врач Цветеслава Галабова.

ИА REGNUM Крымский полуостров

«Я предполагаю, что Радев обязательно примет приглашение посетить Крымский полуостров, где он проведет встречи как с российскими политиками, так и с простыми жителями региона, — отметила, в частности она. — Любая критика со стороны отдельных международных сил здесь неуместна». В то же время, по словам Галабовой, для утверждения деталей подобного визита «понадобится некоторое время».

Напомним в ходе теледебатов накануне второго тура голосования по выборам президента Болгарии Р. Радев заявил, что Крым «фактически является частью Российской Федерации». Эта позиция вызвала протест не только его оппонента Анастаса Герджикова, но и властей Украины, а также ряда европейских чиновников. В то же время представители властей Крыма выступили с инициативой организовать визит Р. Радева в этот российский регион.

По предварительным данным, в ходе заключительного голосования на выборах президента Болгарии за кандидатуру Р. Радева проголосовали 66,7% избирателей, за его оппонента Анастаса Герджикова — 31,82%.