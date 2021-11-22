Москва, 22 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России был выявлен 35 681 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 366 839.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 1241 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 265 336.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 053 643 человека вылечились от нового заболевания, 28 713 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 36 970 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.