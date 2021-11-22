Тюмень, 22 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 330 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 332 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 ноября коронавирусом заразились 78 313 человек, выздоровели 61 096 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 22 ноября в регионе скончались 2 684 пациента с COVID-19 (на 26 человек больше, чем днём ранее).