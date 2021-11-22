Москва, 22 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В рамках Союзного государства России и Белоруссии стоит создать программу по поддержке цифровизации российских и белорусских СМИ. Обсудить этот проект в ходе пресс-конференции 22 ноября предложил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Давайте мы все вместе подумаем, пока не ангажирую каким-то решениями, чтобы мы ввели в ближайшее время, обсудив это со сторонами, проект Союзного государства в поддержку цифровизации медиа как в России, так и в Белоруссии с поддержкой на союзный бюджет», — отметил Мезенцев.

Госсекретарь отметил, что это пока рамочный проект. Он пояснил, что речь идёт об оказании инфраструктурной поддержки СМИ России и Белоруссии, пишет ТАСС. При этом создаваемый в рамках программы контент будут определять сами издания.

По его словам, подобное обсуждение можно провести в ходе Парламентского собрания России и Белоруссии, запланированном на 2 декабря в Минске. При этом Мезенцев выразил уверенность, что и парламентарии, и министерство финансов поддержат эту инициативу.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдёт 2 декабря. На заседании планируется обсудить организационные вопросы, реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства, а также двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Белоруссии.