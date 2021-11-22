Москва, 22 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Атака на мировую угольную промышленность, организованная сторонниками «сокращения углеродного следа», встретила серьёзное сопротивление на климатическом саммите в Глазго. Как защитники использования угля обосновали свою позицию и каких успехов добились, рассказывает автор ИА REGNUMАнгелина Потеряйко.

Peruanec Уголь в порту

Последний день работы климатического саммита ООН в Глазго был посвящен одной из важнейших тем — решению по угольной промышленности. Идея полностью отказаться от добычи и использования ископаемого угля стала навязчивой идеей тех, кто занят нагнетанием ужасов в обсуждении климатической ситуации. Между тем страны, энергетика которых сильно завязана на использование этого вида топлива, потребовали перенести срок полного отказа от угля, который по Парижскому соглашению назначен на 2050 год. Тут сошлись во мнениях даже Россия, США и Китай. Кроме того, идею «обезугливания» не поддержала и Австралия, которая также использует ископаемый уголь весьма интенсивно. Так есть ли у сторонников беспощадного уничтожения угольной энергетики весомые аргументы для борьбы с обнаружившимися «угольными вольнодумцами»? Читайте статью Ангелины Потеряйко:

СОР26 не удалось похоронить угольную промышленность