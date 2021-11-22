Сеул, 22 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост импорта виски. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

stevepb Виски

Согласно опубликованным данным, с января по октябрь 2021 года импорт виски составил $93,21 млн, что на 73,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост импорта связан с тем, что из-за пандемии коронавируса все больше людей стали чаще употреблять алкогольные напитки дома.

Известно, что пик импорта виски пришелся на 2007 год, когда поставки оценивались в $264,6 млн. Однако позднее объём поставок начал сокращаться в связи с борьбой со взяточничеством и переходом на 52-часовую рабочую неделю.