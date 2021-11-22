Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговор к условному сроку заключения бывшего управляющего АО «БалтСтрой» Александра Коченова, который во время реконструкции и реставрации Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова мошенническим путем получил 6,4 млн рублей. Об этом приговоре 22 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

Как было установлено в суде, Коченов от имени АО «БалтСтрой» заключил с ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» договор на выполнение работ по реконструкции и реставрации исторического здания БДТ им. Г.А. Товстоногова на Фонтанке. В период с декабря 2011 года по 31 октября 2014 года «БалтСтрой», в качестве авансовых платежей, получил 1,61 млрд рублей. А в 2013 году на счет организации поступили еще почти 252 млн рублей — на завершение работ по объекту.

После чего Коченов подписал от своего имени акты о приемке выполненных работ, которые он передал для дальнейшего подписания в Дирекцию. Там начальник управления инженерных систем и спецтехнологий, а также два заместителя директора по экономике и финансам лично подписали документ о выполнении работ на сумму не менее 6 млн 482 тыс. рублей.

«В результате чего, с декабря 2012 года по июнь 2014 года, на счет «БалтСтрой» были перечислены 358 877 469,42 рублей. Всего организация получила за два года 2 221 492 905, 52 рублей, в том числе не менее 6 482 274, 21 рубля, за указанные выше фактически невыполненные работы, — отметили в ОПС. — Коченов похитил полученные средства и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб бюджету РФ».

В суде Коченов свою вину в хищении признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года, а также взыскал с Коченова 6 млн 482 тыс. 274 рубля 21 копейку.

Напомним, ранее Коченов был осужден условно вместе с бывшим заместителем директора Государственного Эрмитажа Михаилом Новиковым за мошеннические действия в особо крупном размере при реставрации и приспособлении для современного использования Запасного дома Зимнего дворца — Лабораторно-хранительского и административного корпуса на Дворцовой набережной, 30.

Отметим, что после некачественного ремонта, который провели в 2011—2014 годах в БДТ, театру понадобился новый ремонт. Второй ремонт для устранения недостатков предыдущего начался в 2019 году и закончится в 2023 году.